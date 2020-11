Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Duisburg

Am Samstagnachmittag (31. Oktober, 15:10 Uhr) kam es im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Blücherstraße 92 zu einem Wohnungsbrand. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Kinderzimmer, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Wohnung sowie das Dachgeschoss brannten vollständig aus, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Während der Löscharbeiten wurden Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr durch Schaulustige mit Eiern beworfen, wobei ein Feuerwehrmann im Gesicht getroffen wurde. Einer der Gaffer wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, nachdem er einem Platzverweis nicht Folge leistete.

