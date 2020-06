Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Streit um Essen eskaliert

Mainz-Gonsenheim (ots)

Donnerstag, 04.06.2020

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eskaliert ein Streit um Essen zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Mainz- Gonsenheim.

Im Laufe des Streits ergreift der 35-jährige Täter eine Weinflasche und schlägt damit auf seinen 35-jährigen Bekannten ein. Dieser kann sich, durch den Angriff verletzt, in Sicherheit bringen und den Notruf wählen.

Durch eine Funkstreife des Neustadt-Reviers wird der Angreifer noch vor Ort vorläufig festgenommen. Der Verletzte wird im Krankenhaus versorgt und kann noch am gleichen Abend die Klinik verlassen.

