Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots)

Mittwoch, 03.06.2020, 18:45 Uhr

Am Mittwochabend parkt ein 48-Jähriger sein Auto in einer Parkbucht in der Holzhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkommt beobachtet er, wie ein schwarzes Auto aus der angrenzenden Parklücke ausparkt, dabei sein Auto touchiert und davonfährt. Der Fahrer sei männlich, grauhaarig und ca. 50 bis 60 Jahre alt gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

