Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Radfahrerin fährt gegen Straßenbahn

DuisburgDuisburg (ots)

Am Donnerstagabend (29. Oktober, 18:50 Uhr) ist eine Radfahrerin mit einer Straßenbahn auf der Weseler Straße kollidiert. Beide fuhren in dieselbe Richtung auf etwa gleicher Höhe. Im Bereich der Ottostraße soll die 34-Jährige auf dem Fahrrad plötzlich vom Radweg nach links auf die Fahrbahn und in den Gleisbereich ausgeschert sein - offenbar, um abzubiegen oder zu wenden. Der Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin verletzte. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Weseler Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in dem Bereich gesperrt.

