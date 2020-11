Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: 12-Jährige bei Abbiegeunfall verletzt

Duisburg

Am Montagmorgen (2. November, 7:45 Uhr) hat ein Ford-Fahrer (37) beim Linksabbiegen vom Sternbuschweg in die Kammerstraße eine 12-Jährige angefahren. Die Fußgängerin fiel erst auf die Motohaube des S-Max und stürzte dann auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

