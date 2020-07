Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw-Insassen flüchteten nach Unfall

Polizeihubschrauber eingesetzt

Bocholt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Bocholt-Liedern zum Einsatz eines Polizeihubschraubers. Vorausgegangen war ein Verkehrsunfall gegen 04.00 Uhr auf der Werther Straße, wo ein Autofahrer in Höhe der Anholter Straße die Kontrolle über seinen Pkw (5er BMW) verlor, mit der Schutzplanke kollidierte und mehrere Leitpfosten beschädigte. Er flüchtete in Richtung Werth, kam wegen des schwer beschädigten Fahrzeugs aber nur bis zum Werther Postweg. Fahrer und Beifahrer stiegen dort aus und flüchteten in ein Maisfeld.

Der 26-jährige (mutmaßliche) Fahrer aus Isselburg konnte kurz darauf durch Polizeibeamte außerhalb des Maisfeldes angetroffen werden. Er war leicht verletzt und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte den zweiten Mann in dem Maisfeld. Der polizeibekannte 24-Jährige konnte nach kurzer Flucht angetroffen werden. Auch er war leicht verletzt.

An dem Pkw war Totalschaden entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

