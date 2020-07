Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auf Parkplatz Auto angefahren

Schöppingen (ots)

Beschädigt zurückgelassen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag einen parkenden Wagen in Schöppingen. Der angefahrene grau lackierte Mercedes hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Hauptstraße gestanden, wo es gegen 13.30 Uhr zu dem Unfall kam. Bei dem anderen beteiligten Fahrzeug handelte es sich Zeugenangaben zufolge um einen ebenfalls grau lackierten Opel Meriva. Der Verursacher war circa 40 Jahre alt, hatte etwas längere blonde Haare und war mit einer braunen Lederjacke bekleidet. Die Polizei bittet ihn sowie andere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

