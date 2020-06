Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Unfall während Überholvorgang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.20, gegen 13.30 Uhr, fuhren zwei Traktoren auf der K6347 zwischen Rheinweiler und Bad Bellingen. Eine nachfolgende BMW-Fahrerin setzte hier zum Überholen der Traktoren an. Als sie sich bereits auf Höhe des ersten Traktors mit Anhänger befand, soll dieser ebenfalls zum Überholen des davor fahrenden Traktors ausgeschert haben. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem BMW und dem Anhänger. Die BMW-Fahrerin kam auf dem linken Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Traktoren setzten ihre Fahrt jedoch fort. Durch einen Zeugen konnte der am Unfall beteiligte Traktor mit Anhänger zum Anhalten gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht nun insbesondere den Fahrer des zweiten Traktors und mögliche weitere Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell