Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Radfahrer angefahren.

LippeLippe (ots)

Ein 72-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Schlänger fuhr mit seinem Rad auf der Langetalstraße in Richtung Ortsmitte. Ein 50-Jähriger wollte mit seinem Citroen von einer Zufahrt aus in die Straße einbiegen und erfasste den Radler dabei. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde am Unfallort vom Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Da der Autofahrer augenscheinlich Alkohol getrunken hatte, wurde ein Bluttest veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell