Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Neuenwalde+++Verkehrsunfall zwischen Transporter und Fahrradfahrerin in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Neuenwalde. Am Donnerstag (15.10.2020) kam es, in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße Süderfeld in Neuenwalde, zu einem Tageswohnungseinbruch. Durch bislang unbekannte Täter wurde zunächst versucht, die Terrassentür zu dem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. Die Räumlichkeiten in der Einliegerwohnung wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck erlangt. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

Cuxhaven. Am Donnerstag (15.10.2020), gegen 12:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Transporter eines Paketzustellers und einer Fahrradfahrerin in der Geschwister-Zorn-Straße in Cuxhaven. Dabei setzte der Fahrer des Transporters, vermutlich im Rahmen eines Wendemanövers, zurück und übersieht eine 7-jährige Cuxhavenerin, die mit ihrem Fahrrad gerade hinter dem Fahrzeug fuhr. Dabei stürzte die Radfahrerin und hatte noch Glück, dass der Transporter nur das Fahrrad überrollte. Das Kind wurde durch den Sturz leicht verletzt, der Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Zustellerfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

