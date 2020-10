Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Polizeibeamte betrügen Cuxhavener um 2.500 Euro+++Einbruch in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (13.10.2020), gegen 11:30 Uhr, rief ein Unbekannter einen 68-jährigen Cuxhavener an und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter einem Vorwand verwickelte er dann den Geschädigten in ein Gespräch und teilte ihm zunächst allgemein mit, dass Falschgeld im Umlauf sei. Im weiteren Verlauf machte der falsche Polizist seinem Gesprächspartner glauben, auch er habe Falschgeld zu Hause. Diese Falsifikate müssten getauscht werden. Prompt klingelte dann auch eine Komplizin an der Tür des Opfers. Die Frau trug eine uniformähnliche Jacke mit der Aufschrift "Polizei", nahm das Geld, insgesamt 2.500 Euro, entgegen und verschwand dann. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt - 1,60 m groß - Schlank - Brille mit schwarzem Gestell - Schwarze Jacke mit Schriftzug "Polizei" vorne und hinten - Schwarz-weiß gestreifter Rock

Zeugen, die Hinweise zur Täterin, anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Höfenwegs (Tatzeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden. Die Polizei Cuxhaven weist im Zusammenhang, mit dieser Art von Betrugstaten, noch einmal eindringlich auf die Verhaltenshinweise der Polizei und deren Präventionsangebote hin. Dies richtet sich nicht nur an die meist lebensälteren Opfer, sondern explizit auch an deren Angehörige. Bleiben Sie wachsam, nehmen Sie im Zweifel mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle Kontakt auf oder wählen Sie direkt den Notruf 110.

Hemmoor. Am Dienstag (13.10.2020) kam es im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 17:15 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Schützenstraße in Hemmoor. Durch bislang unbekannte Täter wurde zunächst versucht, zwei Fenster zu einer Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Im dritten Versuch wurde ein Wohnzimmerfenster gewaltsam geöffnet. Die Räumlichkeiten in der Einliegerwohnung wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

An derselben Anschrift, aber an einem weiteren Hauseingang, wurde durch eine männliche Person, einmal um 11:00 Uhr sowie um 12:50 Uhr am selben Tag, geklingelt und nach Gold und anderen Gegenständen zum angeblichen Ankauf gefragt. Dies könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Ähnliche Vorfälle haben sich in den vergangenen Wochen im gesamten Landkreis ereignet. Für Hinweise zu Tätern oder genutzten Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Hemmoor (04771-6070).

