POL-BOR: Gronau - Radfahrer flüchtet nach Unfall

Gronau (ots)

Am Freitagabend kam es nach Angaben eines 14 Jahre alten Radfahrers aus Gronau gegen 22.35 Uhr auf der Neustraße im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer. Der 14-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der andere Radfahrer erlitt ebenfalls eine blutende Gesichtsverletzung, flüchtete aber in stadtauswärtige Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 - 35 Jahre alt, mittelblonde bis braune "wuschelige" kurze Haare, Dreitagebart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

