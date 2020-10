Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gesprungene Windschutzscheibe auf der Autobahn 27+++Einbruch in Verbrauchermarkt in Schiffdorf-Spaden

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/Autobahn 27. Am Montag (12.10.2020), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Schwaneweder mit seinem PKW, einem 5er BMW, die A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. In Höhe der Brücke der Straße "Am Wald", kurz hinter dem Autobahnparkplatz Habichthorst, flog ein unbekannter Gegenstand in die Windschutzscheibe des Pkw, sodass diese sprang. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen auf die Brücke, die nicht näher beschrieben werden können. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, ist bisher nicht bekannt. Dennoch werden Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder zu den Personen auf der Brücke geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

Schiffdorf/Spaden. Am Dienstagmorgen (13.10.2020), gegen 03:50 Uhr, brachen Unbekannte in einen Verbrauchermarkt im Gewerbepark in Schiffdorf-Spaden ein. Die Täter lösten den Alarm aus, hielten sich kurz im Markt auf und entkamen dann unerkannt. Ob Diebesgut erlangt worden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei in Schiffdorf (04706-9480) bittet um sachdienliche Hinweise.

