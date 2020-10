Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 10. Oktober 2020

Cuxhaven (ots)

++++++++++

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Einzelhandelsmarkt - Ausgelöster Alarm

Hemmoor. Am Freitag, den 09. Oktober 2020, versuchten bislang unbekannte Täter gegen 07.05 Uhr gewaltsam in einen Einzelhandelsmarkt in der Straße "Am Zentrum" einzudringen. Vermutlich wurden die Täter durch den ausgelösten Alarm verschreckt und ließen von der weiteren Tatausführung ab. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Hemmoor, Tel. 04771/6070, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

