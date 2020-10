Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kind von Pkw angefahren - Unfallbeteiligter flüchtet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Altenbruch. Am Mittwoch (07.10.2020), gegen 14:30 Uhr, wurde ein 12-jähriger Schüler, beim Queren der Straße Alter Weg, von einem Pkw angefahren. Das Kind wurde dabei leicht verletzt, der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen BMW, wahrscheinlich ein SUV, mit Cuxhavener Kennzeichen gehandelt haben. Zum Glück nahm sich ein älterer Herr dem geschockten Jungen an und begleitete ihn nach Hause. Zeugen, die Angaben zum geflüchteten Pkw und/oder den Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden. Gleiches gilt für den Ersthelfer, der sich dankenswerter Weise um den Schüler gekümmert hatte und evtl. den Unfall beobachtet hat.

