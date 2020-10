Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrunken am Steuer+++Unterwegs ohne Fahrerlaubnis+++Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen/Bad Bederkesa. Am Donnerstag (08.10.2020), gegen 17:00 Uhr, kontrollierte die Polizei Geestland einen 81-jährigen Geestländer, der mit seinem Pkw Ford durch den Kiebitzweg in Langen fuhr. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,88 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Stunde nach der Feststellung wurde in derselben Straße ein 77-jähriger Geestländer mit seinem Pkw Renault kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Fahrzeugführer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Ebenfalls am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bederkesa, gegenüber der Anschrift Handelspark 16. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw wurde von einem unbekannten Fahrzeug auf der Fahrerseite, über eine Länge von 1,40 Meter, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bederkesa (04745-931140) oder dem Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) zu melden.

