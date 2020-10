Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27; Gemarkung Loxstedt Autotransporter mit zu vielen Kraftfahrzeugen beladen

Am Samstag, den 10.10.2020, gegen 13:30 Uhr, sahen Beamte der Autobahnpolizei Geestland einen polnischen Autotransporter, welcher mit 5 amerikanischen Pick Up's und 2 großen Sportlimousinen beladen war. Mit dem Verdacht, dass dieser, aufgrund der Anzahl und Größe der Autos, offensichtlich nicht den in Deutschland zugelassenen Abmessungen entsprach, wurde dieser angehalten und kontrolliert. Bei der anschließenden Vermessung wurde eine Länge von über 22 Metern festgestellt, wobei maximal 20,75 Meter zulässig wären. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis die Fahrzeugkombination den zulässigen Maßen entspricht, d.h. es mussten 2 Fahrzeuge ab - bzw. umgeladen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den polnischen Spediteur, welcher sich durch derart Beladung in kurzer Zeit einige Transporte spart, wurde ein Vermögensabschöpfungsverfahren mit einem Volumen von rund 2000 EUR eingeleitet.

