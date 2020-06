Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Erneut Sachbeschädigungen

Bellheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Bellheim erneut Sachbeschädigungen im Bereich des Schützenhauses / Abenteuerspielplatz begangen. Bislang unbekannte Täter rissen eine im Boden verankerte Lampe heraus und beschädigten einen Blumenkübel. Es wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei zirka 90 Euro. Ob diese Tat im Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen am vergangenen Wochenende steht, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

