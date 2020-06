Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrten

Landau/Herxheim/Offenbach (ots)

Insgesamt 3 Trunkenheitsfahrten konnten Landauer Polizisten in der Nacht vom 27. auf 28.6. bei Verkehrskontrollen feststellen. Unrühmlicher Spitzenreiter war hierbei ein 34-Jähriger, der in Offenbach in der Mozartstraße mit seinem Auto und 2,37 Promille kontrolliert wurde. Weiter fiel im Stadtgebiet Landau ein 37-jähriger Autofahrer durch enthemmte Fahrweise (u.a. zu schnell) auf. Bei seiner Kontrolle konnten 0,57 Promille gemessen sowie eine Kokain-Beeinflussung festgestellt werden. Mit Roller aber ohne Führerschein war in Herxheim eine 29-Jährige unterwegs, als sie mit 1,57 Promille in der Oberen Hauptstraße angehalten wurde. Allen dreien wurde eine Blutprobe entnommen die Führerscheine wurden einbehalten und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

