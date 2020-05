Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Satow (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in den heutigen Morgenstunden (08.05.2020) versucht, einen Geldautomaten in der Fritz-Reuter-Straße in Satow zu sprengen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen unbekannt eingeleitet und sucht nun Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:06 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete der Einsatzleitstelle die Alarmauslösung des Automaten. Nach ersten Erkenntnissen konnte kein Geld entwendet werden. Zur schnellen Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wer hat sich zur Tatzeit im Bereich des Tatortes aufgehalten und Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten bzw. wer kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben? Diese können bisher wie folgt beschrieben werden: Personenbeschreibung Täter 1: - ca. 1,80m groß - beleibte Körperstatur - auffälliger Gang - graue Jacke mit Kapuze - schwarze Hose - schwarze Schuhe - rote Handschuhe Personenbeschreibung Täter 2: - schwarze Oberbekleidung mit Kapuze - weiße Mund-Nase-Maske - schwarz-weiße Handschuhe Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter 0381/49161616 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

