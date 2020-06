Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 24. Juni 2020 versucht, in eine Tankstelle an der Wildeshauser Landstraße einzubrechen.

Zwischen 01:05 und 01:15 Uhr versuchten sie zunächst, die Eingangstür der Tankstelle im Bereich vom Holzkamper Damm aufzudrücken. Nach diesem erfolglosen Versuch hebelten sie an der Tür des Tankshops, was ebenfalls nicht zum Eindringen führte. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert.

Anhand der Videoaufzeichnung kann der Tatzeitraum auf wenige Minuten eingegrenzt werden. Dabei waren zwei männliche Personen zu sehen, die beide ca. 180 cm groß waren. Eine der Personen war dabei komplett dunkel, die andere hell gekleidet.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Personen in der Nähe der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

