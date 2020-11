POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Vorfahrt missachtet.

Polizei Lippe

Am Dienstagmorgen wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bielefelder Straße/Pieperstraße/Ehlenbrucher Straße leicht verletzt. Ein 43-jähriger Detmolder wollte gegen 6 Uhr aus Richtung Helpup kommend nach links in die Ehlenbrucher Straße einbiegen. Dabei kollidierte sein Volvo mit dem vorfahrtberechtigten Opel eines 40-jährigen Lagensers, der geradeaus über die Kreuzung in Richtung Helpup fuhr. Beide Männer wurden leicht verletzt, der 40-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

