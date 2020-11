Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. EC-Karten-Diebe gesucht.

Lippe

Die Polizei sucht zwei Tatverdächtige, die im Juni 2020 eine Handtasche samt Geldbörse und EC-Karte gestohlen haben. Am 10. Juni 2020 wurde die Handtasche einer Kundin in einem Supermarkt in der Mittelstraße gestohlen. Kurz darauf wurde zweimal Geld mit der Karte an einem Geldautomaten abgeholt. Anhand der gesicherten Bildaufnahmen wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich hier um zwei Tatverdächtige handelt, die jeweils die gleiche Basecap getragen haben. Die Männer erbeuteten 2000 Euro.

Die Polizei Lippe sucht mit Bildern der Überwachungskameras nach den beiden Männern. Die Fotos und eine Beschreibung der Täter finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/horn-bad-meinberg-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Hinweise auf die Identität der beiden Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

