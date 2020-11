Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug gestohlen.

LippeLippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Werkzeuge aus einer Garage in der Straße "In der Bülte" gestohlen. Unbekannte Täter nahmen unter anderem eine Kettensäge, einen Winkelschleifer, eine Handkreissäge und mehrere Heckenscheren an sich. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben Zeugen bitte telefonisch unter der 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

