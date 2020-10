Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Bredelar

Marsberg (ots)

Am 16.10.2020 gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Bredelar an der Einmündung Madfelder Straße / Sauerlandstraße. Ein 50jähriger Mann missachtete aus der Madfelder Straße kommend die Vorfahrt einer 42jährigen Frau, die aus Richtung Marsberg die Sauerlandstraße befuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Dabei wurden nicht nur Fahrer und Fahrerin der beiden Fahrzeuge, sondern auch ein Kind im Pkw der 42Jährigen leicht verletzt. Der Rettungsdienst transportierte die Verletzten ins Krankenhaus. (BT)

