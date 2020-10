Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zukünftige Weihnachtsbäume angegangen

Sundern (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch wurden in Linnepe in einem Waldgebiet circa 200, zwei Jahre alte, Tannenbäume herausgerissen. Die Bäume wurden samt Wurzel aus der Erde gezogen. Hinweise zu Tatverdächtigen liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell