Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Arnsberg (ots)

Am 18. Juli 2020 betrat ein Mann das Brückencenter in Arnsberg ohne Mund-/Nasenschutz. Nachdem er auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, schlug er auf den Zeugen ein, schleuderte sein Fahrrad herum und spuckte in dessen Richtung. Weitere Informationen, Lichtbilder und eine genauere Personenbeschreibung finden sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/arnsberg-koerperverletzung

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

