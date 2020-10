Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tier ausgewichen

Schmallenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Frau bei Lenne wurden die Rettungskräfte am Mittwoch gerufen. Die 44-jährige Autofahrerin befuhr am gegen 16:15 Uhr die Bundesstraße 236 aus Fleckenberg kommend in Richtung Saalhausen. Nach Angaben der Schmallenbergerin musste sie ausgangs einer Rechtskurve einem Tier ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Um was für ein Tier es sich handelte, konnte die Frau nicht angeben. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

