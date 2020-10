Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Arnsberger versucht an Waffe zu kommen

Arnsberg (ots)

Ein Mann versuchte an die Waffe eines Polizisten zu gelangen. Der Arnsberger wurde gefesselt und ins Polizeigewahrsam gebracht. Am Mittwoch gegen 19:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Discounter an der Oeventroper Straße gerufen. Da gegen einen 57-jährigen Arnsberger bereits ein Hausverbot bestand, sollte der Mann das Geschäft verlassen. Den Aufforderung der Mitarbeiter kam er jedoch nicht nach. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der alkoholisierte Mann uneinsichtig. Vielmehr reagierte er zunehmend aggressiver. Als die Polizisten den Arnsberger in Richtung Ausgang schoben, sperrte sich der Mann. Die Beamten packten den 57-jährigen daraufhin am Arm. Das wiederum missfiel dem Mann und er griff unvermittelt an die Pistole eines Polizisten. Aufgrund der Sicherung konnte er die Waffe jedoch nicht aus dem Holster ziehen. Durch die Polizisten wurde der 57-jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Dieses konnte er nach erfolgter Ausnüchterung verlassen. Den Arnsberger erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell