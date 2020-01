Polizei Dortmund

POL-DO: 18 Verletzte mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert - Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 009

18 Bewohner eines Mehrfamilienhauses, darunter 6 Kinder, klagten am Freitagabend (3.1.2020) in der Straße "Rosental" in der Dortmunder Innenstadt über starke Kopfschmerzen und Übelkeit. Die gegen 19.50 Uhr alarmierte Feuerwehr stellte deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen in der Atemluft fest und räumte alle fünf Etagen des Hauses.

Der Rettungsdienst versorgte die Hausbewohner vor Ort. Alle wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Kinder sind 2 bis 12 Jahre alt, die Erwachsenen 30 bis 69 Jahre.

Da der herbeigerufene Bezirksschornsteinfeger keine Defekte an den Gasthermen in den Wohnungen feststellen und die Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt nicht abschließend geklärt werden konnte, ermittelt jetzt die Dortmunder Kriminalpolizei.

Während des Einsatzes war die Straße gesperrt.

