Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Polizei aus Kehl sucht im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Freitagmorgen nach dem noch unbekannten Verursacher. Ein roter Fiat Panda war gegen 08.45 Uhr in der Kronenhofallee auf Höhe Gebäude 2 abgestellt. Als die Fahrerin gegen 10.10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen war und nach unten hing. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt, Hinweise nimmt die Polizei in Kehl unter der Telefonnummer 07851/893-0 entgegen.

