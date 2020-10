Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kirche beschmiert

Sundern (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Mittwoch gerufen. Unbekannte Täter hatten ihre Exkremente an der Außenwand der St. Sebastian Kirche in Hövel hinterlassen bzw. die Wand hiermit beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 13:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

