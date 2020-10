Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Hunderbecke" ein. Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Täter ins Haus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher zwei E-Bikes. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell