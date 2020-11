Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Motorradfahrer verstarb an Unfallstelle

LippeLippe (ots)

(KF)Heute gegen 15:45 h befuhr ein 44jähriger Mann aus Dörentrup mit seinem Krad Suzuki die Mittelstraße im Ortsteil Spork in Richtung Bundesstraße. Vor einem Kurvenbereich überholte der Mann einen PKW, beim Wiedereinscheren und Durchfahren einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber kam vor Ort zum Einsatz. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, melden. Die Mittelstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis 18:30 h gesperrt.

