Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wagen touchiert und weitergefahren.

LippeLippe (ots)

Um 15:35 Uhr am Dienstag touchierte ein Mann in einem VW Touran einen Opel Astra im Einmündungsbereich Liemer Straße/Ostwestfalenstraße und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 20-jährige Opelfahrer aus Vlotho wollte von der Ostwestfalenstraße, die er aus Richtung Bielefeld kommend befuhr, nach links in Richtung Schötmar abbiegen. Dabei streifte der anthrazitfarbene VW Touran mit LIP-Kennung, der von der Liemer Straße aus nach links in Richtung Lemgo einbog, sein Fahrzeug und fuhr weiter. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Hinweise auf den zweiten Unfallbeteiligten nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen telefonisch unter 05222 98180 entgegen.

