Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Radfahrer gesucht.

LippeLippe (ots)

Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen sucht einen Radfahrer, der am Dienstagnachmittag mit einem Auto zusammenstieß. Gegen 16 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Renault Twingo auf der Hauptstraße in Richtung Asemissen unterwegs, als ein Radfahrer aus der Einmündung zum Waldfriedhof fuhr und die Straße querte. Trotz Bremsen konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Mann nicht verhindern. Der Radler stürzte, stand jedoch rasch wieder auf, lehnte Hilfe ab und fuhr davon, ohne auf die Polizei zu warten. Am Auto entstand durch die Kollision ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben: ca. 70 Jahre alt, 1,65 m groß, sprach Deutsch mit (eventuell russischem) Akzent und trug zur Unfallzeit eine blaue oder graue Wollmütze sowie eine helle Jacke. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Radler sich beim Sturz verletzt hat. Hinweise auf die Identität des Radfahrers nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

