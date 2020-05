Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Arbeitsunfall in Sossenheim; Bauarbeiter schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Auf einer Baustelle auf dem Mombacher Weg in Sossenheim ist heute gegen kurz nach elf Uhr ein Bauarbeiter aus einer Höhe von rund neun Metern in eine Baugrube gestürzt. Nach erster Behandlung durch Notarzt und Rettungsdienst, wurde der verunfallte Arbeiter von der Feuerwehr mit einer Schleifkorbtrage aus der Baugrube gerettet. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Unfallhergang und Unfallursache sind unbekannt und werden von den zuständigen Behörden ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell