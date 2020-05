Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Enkheim

Die um 00:32 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen wenige Minuten später im Speierlingsweg in Enkheim ein. Die Anrufenden hatten von Hilferufen aus einer offensichtlich brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus berichtet. Direkt nach Eintreffen wurde mit der Personensuche und den Löscharbeiten begonnen. Glücklicherweise war niemand mehr in der Wohnung, der Bewohner hatte sich ins Freie gerettet und wurde vom Rettungsdienst versorgt und auch alle anderen Bewohner hatten vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus verlassen. Die brennende Wohnung konnte rasch gelöscht und danach maschinell entraucht werden und wurde anschließend stromlos geschaltet. Brandursache und Schadenhöhe werden polizeilich ermittelt, verletzt wurde niemand.

