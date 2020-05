Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand im Küchenbereich einer Shisha-Bar in Sachsenhausen.

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 10 Uhr 30 wurde die Feuerwehr von einer aufmerksamen Bürgerin in den Ziegelhüttenweg, in Sachsenhausen, alarmiert. Dunkler Rauch drang aus einem Lüftungsrohr der Shisha-Bar. Ein Trupp der Feuerwehr verschaffte sich über ein Fenster, im Erdgeschoss, Zugang zur Shisha-Bar. Schnell konnte der Brandherd in der Küche lokalisiert und mit einem Hohlstrahlrohr gelöscht werden. Die angrenzende Pizzeria und die über der Shisha-Bar liegenden Wohnungen wurden kontrolliert. Die Shisha-Bar war zum Zeitpunkt der Alarmierung geschlossen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 4, der freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen und des öffentlichen Rettungsdienstes vor Ort. Nach Beendigung der Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle gegen 11 Uhr 30 an die Polizei übergeben. Über die Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden und die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

