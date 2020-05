Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Einsätze der Feuerwehr Frankfurt am Wochenende

Frankfurt am Main (ots)

(am) Am Samstag (09.05.2020) brannte in einer Gartenparzelle am Ende der Hungener Straße / Schlinkenweg im Nordend eine Gartenhütte. Die Feuerwehr wurde um 16:36 Uhr alarmiert. Durch die Einsatzkräfte musste zuerst die Wasserversorgung zur brennenden Gartenhütte hergestellt werden. Hierdurch wurden die Löscharbeiten zunächst verzögert. Dennoch konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Gegen 18:30 Uhr war der Einsatz für die Berufsfeuerwehr beendet. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen um 4:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 4 in Sachsenhausen zu einem ausgelösten Brandmelder in die S-Bahnstation "Lokalbahnhof" alarmiert. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, das Unbekannte böswillig einen Pulverfeuerlöscher aktiviert und vollständig versprüht hatten. Die Bundespolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen brannte in der Berner Straße in Nieder-Eschbach ein Pkw. Um viertel nach fünf ging die Meldung in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 10 konnten das Feuer schnell löschen. Schadenhöhe und Brandursache werden von der Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Andreas Mohn

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell