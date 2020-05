Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Verkehrsunfall an einem Bahnübergang zwischen Regionalbahn, Fußgänger, Radfahrer und PKW.

Frankfurt am Main (ots)

Am 07.05.2020 erfasste gegen 20 Uhr ein Regionalzug eine Fußgängerin, einen Radfahrer und einen PKW an einem Bahnübergang, in der Oeserstraße, im Stadtteil Nied. Die Radfahrerin wurde tödlich verletzt. Die Fahrerin des PKW und der Radfahrer wurden jeweils schwer verletzt. Die Fahrerin des PKW musste mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem PKW befreit werden. Beide Personen sind an den Rettungsdienst übergeben und die Klinik gebracht worden. Nach Beendigung der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle, für die Ermittlungsarbeiten der Bundespolizei, durch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Schwanheim und Niedererlenbach ausgeleuchtet. Die Insassen der Regionalbahn blieben Unverletzt. Passanten die den Unfall gesehen hatten wurden durch die alarmierten Notfallseelsorger betreut. Insgesamt war die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Notfallvorsorge mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Unfallhergang sowie die Schadensumme sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

