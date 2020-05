Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: VU STraßenbahn gegen PKW in Schwanheim

Frankfurt am Main (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden um 10:37 alarmiert und fanden am Unfallort in der Straßburger Straße die Straßenbahn und das mit der Bahn kollidierte, verunfallte Fahrzeug vor. Im PKW war die Fahrerin eingeschlossen. Sie wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit und leichtverletzt dem Rettungsdienst übergeben. Angaben zum Unfallhergang können keine gemacht werden.

