Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Schmuck aus einem Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Holle/Grasdorf (kaw) Am 13.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein unbekannter Täter betrat durch eine offen stehende Hintertür das Haus der Geschädigten, während diese im Garten arbeitete. Im Haus entwendete er aus einer Schmuckschatulle im Schlafzimmer Goldschmuck. Anschließend verließ er unbemerkt das Haus der Geschädigten. Der Gesamtwert des entwendeten Schmuckes liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell