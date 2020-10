Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Nordstemmen/Barnten, L410, Richtung Giften

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Barnten Rtg. Sarstedt/Giften(fm)

Am 14.10.20, gegen 08:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau in einem roten Golf die L 410 von Barnten in Richtung Giften. Kurz vor Giften überholte sie einen Lkw mit Anhänger, musste den Überholvorgang jedoch abbrechen, weil ein anderer Pkw von vorne kam. Beim Wiedereinscheren streifte sie den Anhänger des Lkw und es kam auch zu einer Spiegelberührung mit dem Gegenverkehr. Keiner der Kraftfahrzeuge hielt an. Die Fahrerin, die den Verkehrsunfall verursachte, meldete den Verkehrsunfall nachträglich bei der Polizei. Die sucht nun die beiden Geschädigten. Der Sachschaden am Golf wird auf ca. 2500-3000 Euro geschätzt. Hinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizei unter 05066-9850 entgegen.

