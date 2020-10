Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht auf Rewe Parkplatz

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Am Dienstag, 13.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 17:50 und 18:20 Uhr ein geparkter PKW, auf dem Parktplatz des ReWe-Marktes in 31162 Bad Salzdetfurth, Bodenburger Straße, durch einen Einkaufswagen beschädigt. Offensichtlich war jemand mit seinem Einkaufswagen gegen das Heck des geparkten PKW gefahren.

An dem erst 4 Wochen alten PKW entstand durch den Zusammenstoss ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der oder die Verursacherin entfernte sich anschließend vom Parkplatz ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen.

