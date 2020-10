Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 09.10.2020, 17:00 Uhr, und dem 12.10.2020, 13:20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Fahrzeug, indem sie Reifen zerstachen und den Lack zerkratzten. Der Pkw war in der Gneisenaustraße in Hildesheim gegenüber einem Biogeschäft ordnungsgemäß abgestellt.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Toyota.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen an einem schwarzen Pkw in der Gneisenaustraße wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell