Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Spork. Radfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Der Unfallhergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Mittelstraße ereignet hatte ist bislang unklar, so dass die Polizei dringend auf Zeugenhinweise angewiesen ist. Gegen 16:45 Uhr fanden Verkehrsteilnehmer den verletzten Fahrer eines Pedelecs auf Höhe der Hausnummer 23. Der 72-jährige Mann aus Dörentrup war gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

