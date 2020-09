Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zeitungen brennen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagmorgen brannte auf einem Fußweg am Marianne-Weber-Gymnasium an der Franz-Liszt-Straße ein Stapel Zeitungen. Zeugen meldeten das Feuer gegen 8:50 Uhr. Ob es sich um vorsätzliche oder um fahrlässige Brandstiftung handelt, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise dazu nimmt das KK 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

