Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Fernseher erbeutet.

Lippe (ots)

Ein Fernsehgerät im Wert von zirka 700 Euro erbeuteten Einbrecher, die sich in der Nacht auf Samstag gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen in der Leibnitzstraße verschafft hatten. Nach dem Aufhebeln eines Fensters schraubten sie den 65-Zoll-Monitor der Marke Samsung aus einer Halterung. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell