Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Kupferrohre gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen drangen Einbrecher in ein Gebäude eines Gehöftes an der Alverdisser Straße ein. Sie montierten Kupferrohre ab und stahlen diese gemeinsam mit einem Starkstromkabel. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell